Владелец сервиса онлайн-бухгалтерии "Мое дело" редомицилировался с Кипра в Россию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района на острове Октябрьском (Калининградская область) пополнила международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Мое дело холдинг", говорится в материалах управляющей компании САР.

Основной профиль нового участника связан деятельностью холдинговых компаний.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована на Кипре с названием Moe delo holding limited. Сведения о руководителе и учредителе МКООО не раскрываются. Moe delo holding limited владеет 100% долей ООО "Мое дело".

"Мое дело", как сказано на сайте компании, занимается аутсорсингом бухгалтерских услуг и ведением интернет-бухгалтерии. Компания работает на рынке 14 лет, ее клиентами являются 70 тысяч предпринимателей.

Генеральным директором и учредителем ООО "Мое дело", по информации самой компании, является бывший руководитель ИД "Главбух" и компании "Актион-Медиа" Сергей Панов, сооснователем - бывший шеф-редактор "Актион-Медиа" Анастасия Моргунова.