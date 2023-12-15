Путин заявил, что вмешательство во внутренние дела РФ будет жестко пресекаться

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Любое вмешательство во внутренние дела России во время президентской кампании будет жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Впереди избирательная кампания, я считаю необходимым обозначить несколько принципиальных позиций. Ну, во-первых, все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законом Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Президент добавил: "Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться, и пресекаться жестко, в соответствии с законами России".

Он подчеркнул, что свобода народов России, суверенитет и право выбирать свое будущее будут защищены. "Именно народ, и только народ России единственный источник власти в нашей стране", - подчеркнул Путин.

В ходе предстоящей избирательной кампании, заметил он, все политические партии и фракции будут определять свою позицию. "При этом считаю главным для всех глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим", - сказал президент РФ.

Путин еще раз заявил, что и избирательная кампания, и само голосование должны пройти в полном соответствии с конституционными демократическими процедурами, прозрачно, легитимно и честно.