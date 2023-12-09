"Единая Россия" и ОНФ организуют выдвижение Путина для участия в выборах

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) обеспечит проведение организационных процедур, связанных с выдвижением Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

"Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением, это, в первую очередь, сбор подписей нашего кандидата, это проведение самой избирательной кампании", - сказал он в ходе собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты РФ.

По его словам, "Единая Россия" примет самое активное участие в избирательной кампании, предоставит всю свою инфраструктуру, развитую сеть региональных, первичных, местных отделений - это более 3,5 млн членов и сторонников партии".

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что в субботу проходит первое собрание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты РФ.

"Если говорить про Народный фронт (...) это 3 млн человек (...). Уверен, что для каждого из них это будет замечательной возможностью, они с радостью примут участие в выдвижении президента и в его избирательной кампании", - сказал он.

На собрании также выступили глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг; главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко; президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева Минздрава РФ Александр Румянцев; президент российского национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук; председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков; глава Российского союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и другие.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ в минувшую пятницу принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.