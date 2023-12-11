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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

ЦИК постановил провести в марте выборы в четырех новых регионах России

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял постановление, по которому выборы президента в марте 2024 года пройдут и в четырех новых регионах, где введено военное положение. Это решение члены комиссии приняли единогласно.

"Направить настоящее постановление президенту РФ и в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев на этом заседании напомнил, что в сентябре 2023 года в единый день голосования в четырех новых регионах прошли выборы органов законодательной и муниципальной власти. Эти выборы впервые проходили по законам России.

"Вместе мы с этой задачей справились и мы увидели, что сформированная за достаточно короткий срок избирательная система четырех субъектов не просто работоспособна, она работает исключительно профессионально", - добавил он.

Перед этим голосованием ЦИК провел консультации о возможности проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с Министерством обороны, ФСБ и руководством этих регионов. В силовых ведомствах, администрациях регионов и в самом ЦИК считают, что организовать выборы на этих территориях можно.

Как сказал Булаев, представители Минобороны и ФСБ письменно подтвердили, что считают возможным проведение выборов президента в этих регионах.

На прошлой неделе было принято решение, что президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Онлайн-голосование будет разрешено только в регионах, где его уже проводили. Из-за границы проголосовать дистанционно будет нельзя. В каких именно регионах будет возможно ДЭГ, Центризбирком еще не решил.

Военное положение в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях действует с 19 октября 2022 года.

Минобороны Николай Булаев ФСБ Центризбирком ЛДНР
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