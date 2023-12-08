Кремль предвидит нападки со стороны Запада на кампанию по выборам президента РФ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что стартующая президентская избирательная кампания в России станет предметом нападок на Западе.

"Безусловно, электоральная кампания тоже станет объектом нападок, это сто процентов. Мы отдаем себе в этом отчет, это понимаем", - сказал "Известиям" в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что "система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок".