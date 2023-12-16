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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Пять белгородских муниципалитетов атакованы ВСУ за сутки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины по территории региона за минувшие сутки.

Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано два гранатометных выстрела. В селах Красный Хутор и Журавлевка с БПЛА сброшено три и четыре осколочных боеприпаса соответственно", - написал он в телеграм-канале в субботу.

В Борисовском районе, по его данным, из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано четыре гранатометных выстрела.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - установлено три прилета.

В Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Над селом Репяховка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа.

В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" - выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Муром - по два минометных снаряда. Также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас.

Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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