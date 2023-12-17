Шесть белгородских муниципалитетов подверглись ударам ВСУ за сутки

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах со стороны Украины по территории региона за минувшие сутки.

"В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате детонации взрывного устройства ранило пассажира ГАЗели. У пострадавшего осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Мужчина доставлен в центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма - установлено три прилета. Погибло 12 коров, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище. По хутору Мухин и селу Середа выпущено четыре и восемь минометных снарядов соответственно. В селе Муром дрон-камикадзе противника совершил падение с последующей детонацией. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском районе по селам Наумовка и Солнцевка выпущено по четыре артиллерийских снаряда, по селам Журавлевка и Щетиновка - по два артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас. В Нехотеевке и Журавлевке противник атаковал с помощью дронов-камикадзе (по одному в каждом селе). Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка - зафиксировано четыре прилета. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - установлено семь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено два минометных снаряда, по окраинам села Почаево и хутора Байрак - по три минометных снаряда. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе в селе Поповка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Также под обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано четыре прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.