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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Экс-сенатор Сабадаш задержан в Петербурге по новому делу о мошенничестве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Бывший сенатор Александр Сабадаш задержан в Петербурге в рамках нового дела о хищении денег банка "Таврический", сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Куйбышевский районный суд города на 72 часа продлил ему срок задержания. Срок продлен по ходатайству защиты для предоставления документов, которые адвокаты хотят приобщить к материалам дела.

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Следствие просит заключить фигуранта под стражу.

Сабадашу предъявлено обвинение по трем эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, будучи фактическим владельцем группы компаний "Ливиз", вместе с председателем правления АО "Таврический банк" Сергеем Сомовым и его заместителем Дмитрием Гаркушей привлекли ООО "Космос", которое не вело реальной предпринимательской деятельности, в качестве заемщика денег у банка "Таврический".

В результате соучастники получили на счет "Космоса" 359 млн рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

По информации пресс-службы судов, уголовное дело возбуждено в июле 2023 года, а в сентябре в одно производство соединили еще два уголовных дела.

Также был задержан Гаркуша. Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал его до 14 февраля 2024 года. Вину Гаркуша не признает.

15 декабря суд в Петербурге приговорил Сабадаша, Сомова и Гаркушу к 7,5 года в колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей. В срок отбытия наказания было зачтено время содержания под стражей по этому уголовному делу, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, в связи с чем все фигуранты были освобождены.

Сабадаш в 2005-2006 годах был сенатором от Ненецкого автономного округа.

Александр Сабадаш Петербург
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