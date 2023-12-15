Суд освободил бывшего сенатора Сабадаша от наказания за мошенничество

Бывший сенатор Александр Сабадаш Басманном суде. 2014 год. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего сенатора Александра Сабадаша к 7,5 годам лишения свободы по делу о мошенничестве в банке "Таврический", сообщила пресс-служба судов города.

Такие же сроки получили проходившие по делу бывшие руководители банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша. Все трое освобождены от наказания за отбытием назначенного срока за время следствия и во время отсидки по предыдущему приговору. Кроме того, суд оштрафовал всех троих на 200 тысяч рублей.

В пользу потерпевших суд взыскал с них 75 млн рублей.

Фигуранты дела в зависимости от роли и степени участия признаны виновными по ч.4 ст.159 УК (мошенничество).

По информации пресс-службы судов, Сабадаш оправдан по ч.4 ст.174.1 УК (легализация денег или иного имущества, полученных в результате совершения преступления).

Впервые Сабадаша привлекли к уголовной ответственности в 2014 году. Гагаринский суд Москвы весной 2015 года приговорил его к шести годам колонии по делу о покушении на мошенничество на 1,8 млрд рублей из бюджета.

В 2017 году, отбывая наказание, экс-сенатор получил новый срок - за мошенничество с деньгами банка "Таврический".

В январе 2021 года Сабадаша задержали на территории СИЗО-1 "Кресты" сразу после освобождения по приговору 2017 года. Ему вменили хищение денег у того же банка. По версии следствия, сумма ущерба составляет 952 млн рублей. В марте 2023 года его на неделю переводили под домашний арест.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.

Александр Сабадаш с 2003 по 2006 годы представлял интересы Ненецкого автономного округа в Совете Федерации.