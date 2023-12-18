Суд в Петербурге снова арестовал бывшего сенатора Сабадаша

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский районный суд арестовал до 14 февраля бывшего сенатора Александра Сабадаша по новому делу о хищении денег банка "Таврический", сообщила пресс-служба судов города.

15 декабря Смольнинский суд признал Сабадаша виновным по делу о мошенничестве, оштрафовал его и освободил от назначенного приговором срока в связи с его отбытием. В тот же день Сабадаш был снова задержан.

По данным пресс-службы судов, следствие мотивировало ходатайство о заключении под стражу тем, что "никакая иная мера пресечения не может являться достаточной гарантией явки фигуранта к следователю и в суд, а также обеспечить его законопослушное поведение". Кроме того, не установлено местонахождение 359 млн рублей, которые якобы похитил Сабадаш.

Защита возражала против удовлетворения ходатайства, попытавшись объяснить, куда делись деньги. Также адвокаты уточнили, что в период, когда было совершено мошенничество, Сабадаш находился в колонии.

Вину бывший сенатор не признает, отмечает пресс-служба.

Сабадашу предъявлено обвинение по трем эпизодам ч.4 ст.159 УК (мошенничества в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, являясь фактическим владельцем группы компаний "Ливиз", вместе с председателем правления АО "Таврический банк" Сергеем Сомовым и его заместителем Дмитрием Гаркушей привлекли ООО "Космос", которое не вело реальной предпринимательской деятельности, в качестве заемщика денег у банка "Таврический". В результате соучастники получили на счет "Космоса" 359 млн рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

По информации пресс-службы судов, уголовное дело возбуждено в июле 2023 года, а в сентябре в одно производство соединили еще два уголовных дела.

Также были задержаны Гаркуша и Сомов. Суд заключил их обоих под стражу.

15 декабря суд в Петербурге приговорил Сабадаша, Сомова и Гаркушу к 7,5 годам в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. В срок отбытия наказания было зачтено время содержания под стражей по этому уголовному делу, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, в связи с чем все фигуранты были освобождены.

Согласно фабуле дела, в 2013-2014 годах Сабадаш, Сомов и Гаркуша похитили деньги "Таврического" под видом кредитования, через подконтрольные юридические лица, которые являлись получателями займов.

Впервые Сабадаша привлекли к уголовной ответственности в 2014 году. Гагаринский суд Москвы весной 2015 года приговорил его к шести годам колонии по делу о покушении на мошенничество на 1,8 млрд рублей из бюджета.

В 2017 году, отбывая наказание, экс-сенатор получил новый срок - за мошенничество с деньгами банка "Таврический".

В январе 2021 года Сабадаша задержали на территории СИЗО-1 "Кресты" сразу после освобождения по приговору 2017 года. Ему вменили хищение денег у того же банка.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.

Сабадаш в 2005-2006 годах был сенатором от Ненецкого автономного округа.