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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Съезд "Единой России" рассмотрит вопрос о поддержке Путина на выборах президента

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье состоится съезд партии "Единая Россия", который рассмотрит вопрос о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что съезд единогласно поддержит выдвижение Путина в качестве кандидата на пост президента РФ на выборах в 2024 году.

Кроме того, на съезде, согласно уставу партии, пройдет плановая ротация 20% состава Генсовета.

Съезд пройдет на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ в марте 2024 года.

Глава государства будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

8 декабря на встрече с Героями России в Кремле Путин заявил, что будет баллотироваться на должность главы государства в 2024 году.

В марте следующего года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз.

Единая Россия Владимир Путин
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