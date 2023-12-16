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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России в марте 2024 года.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято в субботу на собрании инициативной группы избирателей.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе собрания сообщил, что решение было принято единогласно.

Среди выступивших на собрании группы - первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СПЧ Юлия Белехова, председатель "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов, а также член центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева.

Протокол собрания будет направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата.

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В марте следующего года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Глава государства будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

8 декабря Путин заявил, что будет баллотироваться на должность главы государства на грядущих выборах. Об этом президент РФ сообщил на встрече с Героями России в Кремле.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

Владимир Путин Зарядье
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