Свыше 700 человек вошли в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Более семьсот человек зарегистрированы на собрании инициативной группы избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, сообщил в субботу член центрального штаба Народного фронта, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин.

"Хочу открыть собрание по выдвижению кандидата в президенты нашей страны Владимира Владимировича Путина. Зарегистрировалось более 700 человек, кворум - 500", - сказал он на собрании.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов добавил, что "зарегистрировалось более 750 человек при требуемом кворуме 500".

Собрание проходит в концертном зале "Зарядье".

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.