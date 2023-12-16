Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Свыше 700 человек вошли в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Более семьсот человек зарегистрированы на собрании инициативной группы избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, сообщил в субботу член центрального штаба Народного фронта, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин.

"Хочу открыть собрание по выдвижению кандидата в президенты нашей страны Владимира Владимировича Путина. Зарегистрировалось более 700 человек, кворум - 500", - сказал он на собрании.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов добавил, что "зарегистрировалось более 750 человек при требуемом кворуме 500".

Собрание проходит в концертном зале "Зарядье".

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

Владимир Путин Зарядье Сергей Когогин Михаил Кузнецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах

Инициативная группа объявит, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области

Ракета "Союз-2.1б" со вторым спутником "Арктика-М" стартовала с Байконура

Больше сотни новых отключений ЛЭП зафиксировано за ночь в Ростовской области

Больше сотни новых отключений ЛЭП зафиксировано за ночь в Ростовской области

В "Зарядье" проходит собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы

Суд на Урале арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края

Минобороны сообщило о поражении еще 6 дронов ВСУ над Крымом

Второй аппарат серии "Арктика-М" запустят с Байконура

Второй аппарат серии "Арктика-М" запустят с Байконура

Правительство РФ приняло решение о повышении взноса по льготной ипотеке до 30%

Правительство РФ приняло решение о повышении взноса по льготной ипотеке до 30%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });