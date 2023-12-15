Минобороны РФ сообщило об активных действиях на подступах к Угледару

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российские штурмовые подразделения ведут активные действия на подступах к Угледару, уничтожают опорные пункты армии Украины.

"На угледарском участке южнодонецкого фронта сейчас ведут активные действия и при поддержке огня артиллерии продавливают оборону ВСУ штурмовые подразделения 29-ой общевойсковой армии Восточного военного округа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 подразделений артиллерии группировки войск "Восток" уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ под Угледаром", - сказано в сообщении.

Минобороны РФ также сообщило о применении на южнодонецком направлении модернизированных танков Т-80БВМ.

"Танкисты 29-ой общевойсковой армии Восточного военного округа на модернизированных танках Т-80БВМ прицельно уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ, а также оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, действующим на южнодонецком направлении специальной военной операции", - отмечается в сообщении.