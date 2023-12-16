Курский губернатор сообщил об атаке беспилотников ВСУ на два района области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Дмитриевский и Железногорский районы Курской области были атакованы беспилотниками ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших. В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева - повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается. Глава района на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.