Один человек ранен при сбросе взрывчатки с БПЛА в Белгородской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ территории Шебекинского городского округа.

По его словам, взрывное устройство было сброшено с беспилотника, ранен пассажир газели. У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей, он доставлен в центральную районную больницу.

"Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма - 12 коров погибли. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище", - написал глава региона в своем телеграм-канале