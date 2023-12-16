Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Один человек ранен при сбросе взрывчатки с БПЛА в Белгородской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ территории Шебекинского городского округа.

По его словам, взрывное устройство было сброшено с беспилотника, ранен пассажир газели. У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей, он доставлен в центральную районную больницу.

"Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма - 12 коров погибли. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище", - написал глава региона в своем телеграм-канале

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Судимым за изнасилование детей запретят приходить в образовательные учреждения

Судимым за изнасилование детей запретят приходить в образовательные учреждения

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах

Свыше 700 человек вошли в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина

Инициативная группа объявит, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Военная операция на Украине

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области

Ракета "Союз-2.1б" со вторым спутником "Арктика-М" стартовала с Байконура

Больше сотни новых отключений ЛЭП зафиксировано за ночь в Ростовской области

Больше сотни новых отключений ЛЭП зафиксировано за ночь в Ростовской области

В "Зарядье" проходит собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы

Суд на Урале арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края

Минобороны сообщило о поражении еще 6 дронов ВСУ над Крымом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });