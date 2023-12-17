Минобороны РФ заявило об установке в шахту очередной стратегической ракеты "Ярс"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что на объекте РВСН в центральной части России загрузили в шахту очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".

"В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - написало ведомство в телеграм-канале в воскресенье.

Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки ракеты и подготовки к ее погрузке в шахту.

Козельское ракетное соединение в Калужской области - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования, говорится в сообщении.

"Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году", - сказал накануне командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.