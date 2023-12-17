Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Минобороны РФ заявило об установке в шахту очередной стратегической ракеты "Ярс"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что на объекте РВСН в центральной части России загрузили в шахту очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".

"В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - написало ведомство в телеграм-канале в воскресенье.

Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки ракеты и подготовки к ее погрузке в шахту.

В РоссииКомандующий РВСН заявил о переоснащении мобильной группировки РВСН на "Ярсы"Читать подробнее

Козельское ракетное соединение в Калужской области - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования, говорится в сообщении.

"Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году", - сказал накануне командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Минобороны РФ Ярс РВСН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гладков сообщил о бое с противником на границе белгородского села Теребрено

В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО

Путин назвал заявления Байдена о возможности нападения РФ на НАТО фигурой речи

Путин назвал заявления Байдена о возможности нападения РФ на НАТО фигурой речи

Съезд "Единой России" рассмотрит вопрос о поддержке Путина на выборах президента

Экс-сенатор Сабадаш задержан в Петербурге по новому делу о мошенничестве

Что произошло за день: суббота, 16 декабря

Два человека ранены при попадании снаряда в дом в Курской области

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили 5-часовой полет над Балтикой

Второй спутник "Арктика-М" выведен на орбиту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });