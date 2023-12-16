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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

РВСН предложили ряд военно-технических мер для нивелирования боевого потенциала ПРО США

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Россия реализует комплекс военно-технических мер, которые снижают эффективность перспективной системы противоракетной обороны (ПРО) США, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

По словам командующего, "данные меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО".

"Кроме того, - сообщил он, - предполагается продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны".

Каракаев также отметил, что на обозримую перспективу РВСН сохранят двухкомпонентную структуру в составе стационарной и мобильной группировок.

"Двухкомпонентная структура РВСН за годы не претерпела существенных изменений. Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН сохранилось примерно равным. В то же время ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной. Это объясняется наличием в стационарной группировке ракетного комплекса тяжелого класса с разделяющейся головной частью, несущей большее количество боевых блоков индивидуального наведения", - пояснил военачальник.

По его словам, "данное соотношение планируется в перспективе коренным образом не менять и сохранить структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью, а также подвижные грунтовые ракетные комплексы, имеющие высокую живучесть".

"Такой подход позволит с минимальными затратами и рисками по реализуемости обеспечить адекватную реакцию на прогнозируемые угрозы", - констатировал командующий.

РВСН США Сергей Каракаев
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