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"Роснано" погасило облигации на 10 млрд рублей без госгарантии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - АО "Роснано" выплатило последний купон и погасило выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на общую сумму 10,4 млрд руб. без государственной гарантии, сообщила госкорпорация на ленте раскрытия информации.

Пятилетний выпуск объемом 10 млрд руб. был размещен в декабре 2018 года. Ставка последнего, 20-го, купона была установлена на уровне 15,5% годовых, размер выплаты по купону составил 386,4 млн руб.

По данному выпуску с апреля 2021 года на протяжении трех лет была предусмотрена возможность досрочного погашения, которая возникла из-за нарушения эмитентом ковенант, однако "Роснано" не раскрывало итоги промежуточных погашений.

Кроме того, согласно данным раскрытия, 25 декабря "Роснано" выплатило 15-й купон по облигациям серии 002Р-04 на сумму 110,565 млн руб.

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В начале октября 2023 года "Роснано" в своем отчете предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государством не будут приняты решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.

В середине декабря вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что все меры, необходимые для финансового оздоровления госкорпорации "Роснано", будут приняты. "Все директивы им ("Роснано" - ИФ) даны, и министерство финансов следит за финансовым состоянием этой организации. Все, что необходимо, будет делаться", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос, принято ли решение о финансовом оздоровлении госкорпорации.

Чистый долг "Роснано" на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд руб. против 90,85 млрд руб. на начало года.

В этом году госкорпорации удалось успешно выполнить все обязательства по облигациям. В декабре "Роснано" погасило 2 выпуска биржевых бондов на общую сумму 15,5 млрд руб., а также произвело выплаты по купонам.

В настоящее время в обращении остаются два выпуска биржевых облигаций "Роснано" общим объемом 8,2 млрд руб. и выпуск классических бондов с госгарантией на 13,4 млрд руб. Ближайшее погашение биржевого выпуска на 6,5 млрд руб. запланировано на март 2024 года.

О финансовых проблемах "Роснано" стало известно еще в конце 2021 года: тогда компания сообщила о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, где "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок".

Роснано
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