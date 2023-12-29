На конкурс песни "Интервидение" выделят 600 млн руб.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России выделит 600 млн рублей на субсидию фонду "Традиции искусства" для подготовки и проведения в 2024 году в Петербурге международного песенного конкурса "Интервидение".

Соответствующее распоряжение, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, в пятницу размещено на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году МИДу России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 600 000 тыс. рублей в целях предоставления субсидии Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" на финансовое обеспечение деятельности, имея в виду подготовку и проведение в 2024 году в г. Санкт-Петербурге Международного конкурса популярной песни "Интервидение", - говорится в распоряжении.

МИД России поручено контролировать целевое и эффективное использование этих средств и предствить доклад правительству до 1 февраля 2025 г.

Как сообщил Мишустин 18 декабря, с идеей проведения такого конкурса выступилидеятели культуры. "По их замыслу, он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ.

"Вместе со странами-партнёрами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет. И выберем представителей национальных жюри", - добавил премьер.

Мишустин выразил уверенность, что новый песенный конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником.