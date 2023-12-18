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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Минздрав отметил снижение в три раза смертности от туберкулеза за 10 лет

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости туберкулезом в России за последние 10 лет снизился в два раза, смертность - практически в три раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийской научно-практической конференции "Туберкулез и современные инфекции".

"Благодаря успешной реализации государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями за последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился в два раза, а смертность - практически в три раза", - сказал глава Минздрава.

Благодаря этому Всемирная организация здравоохранения исключила Россию из списка стран с высоким бременем туберкулеза, добавил он.

По словам министра, Россия полностью обеспечена отечественными системами для выявления туберкулеза. Часть из них уже включена в список рекомендуемых ВОЗ.

Минздрав ВОЗ Михаил Мурашко
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