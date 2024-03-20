Заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась за год на 7%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Заболеваемость туберкулезом в столице снизилась на 7% в прошлом году в сравнении с 2022 годом, смертность от заболевания снизилась на 33%, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"На протяжении последних лет в Москве продолжается снижение основных эпидемиологических показателей по туберкулезу. Все это стало возможно благодаря внедрению новой модели противотуберкулезной помощи населению. И сейчас в Москве, одном из крупнейших мегаполисов мира, показатели распространенности туберкулеза стали равны показателям при редких заболеваниях, что демонстрирует успех длительной системной работы. Среди достижений 2023 года - дальнейшее улучшение эпидемиологических показателей по сравнению с 2022 годом: снижение показателя заболеваемости постоянного населения - на 7%, смертности постоянного населения от туберкулеза - на 33%", - сказала главный фтизиатр Москвы Елена Богородская, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, показатель заболеваемости постоянного населения в столице в 2023 году составил 6,3 на 100 тыс. населения, что в 3,5 раза меньше, чем в 2012 году. Смертность постоянного населения от туберкулеза составила 0,4 на 100 тыс. населения, данный показатель с 2012 года уменьшился в пять раз.

Кроме того, по итогам 2023 года основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Москве ниже, чем в среднем в России: территориальная смертность от туберкулеза ниже в 3,6 раза, территориальная заболеваемость туберкулезом - в два раза, отмечается в сообщении.