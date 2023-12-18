Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские учреждения культуры получили почти 13 млрд рублей благодаря продаже билетов по программе "Пушкинская карта", всего в этом году было продано 29 млн билетов, сообщил на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России" руководитель платформы PRO.Культура.РФ и портала "Культура.РФ" Александр Минаев.

"В этом году до 13 миллиардов рублей фактически было продано по этим картам ("Пушкинским картам"). 13% денег, которые зарабатывают организации, - это деньги музеев", - сказал Минаев.

Он уточнил, что в программе принимают участие 11,5 тысячи организаций, из них 1,6 тысячи - музеи.

Всего "Пушкинскую карту" оформили 9,5 млн человек, со старта программы ими было приобретено 52 млн билетов.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства. Участник программы получает на карту 5 тысяч рублей в год и может их тратить на посещение культурных учреждений и мероприятий.