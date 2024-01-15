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Шесть музеев и два театра стали лидерами программы "Пушкинская карта"

Шесть музеев и два театра стали лидерами программы "Пушкинская карта"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Участниками программы "Пушкинская карта" стали почти 10 млн человек, лидерами по участию в программе стали шесть музеев и два театра, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За три года существования проекта "Пушкинская карта" начинает играть все большую роль в культурной жизни страны. На сегодняшний день участниками программы стали почти 10 млн детей в возрасте от 14 до 22 лет", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.

Она уточнила, что участниками программы стали почти 12 тыс. учреждений культуры, а количество постановок, на которые используется "Пушкинская карта", составило более 472 тыс., что кратно превышает показатели, которые планировались при запуске проекта.

"Абсолютными лидерами среди театров и музеев являются Петергоф, Исаакиевский собор, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Мариинский театр и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета", - добавила Голикова.

Лидерами среди городов-участников программы, как уточнила вице-премьер, кроме столиц - Москвы и Санкт-Петербурга, стали республики Марий Эл, Чувашская, Татарстан и Нижегородская область.

В свою очередь, как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, при обсуждении проекта перед его запуском, "мы обсуждали с президентом (...) говорили о высоком качестве продукта, который нужно закладывать в контент наших театров, музеев, выставок, экскурсий".

"И, действительно, на сегодняшний день именно то, что вы сказали, это спрос людей, спрос детей на эти продукты увеличивается, что не может нас не радовать. Здесь все средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы все их обеспечим соответствующими ресурсами для того, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Пушкинская карта Татьяна Голикова
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