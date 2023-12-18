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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Путин прибыл в ЦИК РФ для подачи документов в качестве кандидата на выборах

Путин прибыл в ЦИК РФ для подачи документов в качестве кандидата на выборах
Президент РФ Владимир Путин во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл в ЦИК для подачи документов в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года.

Кадры посещения ЦИКа президентом распространил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ в марте 2024 года.

Для регистрации Путину необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

Владимир Путин
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