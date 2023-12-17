Съезд "Единой России" поддержал Путина в качестве кандидата на пост президента

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Делегаты проходящего в воскресенье съезда партии "Единая Россия" поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента РФ.

Соответствующее решение принято единогласно.

Съезд проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал однопартийцев консолидироваться перед президентскими выборами и добиться бесспорной победы действующего главы государства.

"К президентской кампании наша партия должна подойти абсолютно подготовленной и консолидированной. Надо мобилизовать всех активистов, всех сторонников, чтобы не допустить никаких сбоев в ходе предвыборной агитации, пресечь любые попытки повлиять на ход кампании извне или устроить провокации, распространить ложную, вредоносную информацию или нарушить общественный порядок", - сказал он на съезде "Единой России".

Медведев подчеркнул, что "победа президента, Владимира Владимировича Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной".

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ в марте 2024 года.

Глава государства будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

8 декабря на встрече с Героями России в Кремле Путин заявил, что будет баллотироваться на должность главы государства в 2024 году.

В марте следующего года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз.