ЦИК принял у Путина документы для выдвижения на выборах президента

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял у действующего президента РФ Владимира Путина документы, которые требуются для выдвижения на предстоящих выборах главы государства, сообщил "Интерфаксу" член ЦИК Константин Мазуревский.

"Да, принял. По закону у нас есть пять дней на рассмотрение вопроса о регистрации инициативной группы избирателей", - сказал Мазуревский.

В комплект документов входят ходатайство о регистрации инициативной группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и другие документы.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в ЦИК для подачи документов в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента.

Для регистрации Путину необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.