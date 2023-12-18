Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЦИК принял у Путина документы для выдвижения на выборах президента

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял у действующего президента РФ Владимира Путина документы, которые требуются для выдвижения на предстоящих выборах главы государства, сообщил "Интерфаксу" член ЦИК Константин Мазуревский.

"Да, принял. По закону у нас есть пять дней на рассмотрение вопроса о регистрации инициативной группы избирателей", - сказал Мазуревский.

В комплект документов входят ходатайство о регистрации инициативной группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и другие документы.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в ЦИК для подачи документов в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента.

Для регистрации Путину необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

ЦИК РФ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК возбудил уголовное дело против Акунина по двум статьям

Правительство ужесточило режим льготной ипотеки

Глава НСПК Владимир Комлев покинет пост с 1 января

Глава НСПК Владимир Комлев покинет пост с 1 января

Против Бориса Акунина возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Правительство поддержало создание реестра компаний-исследователей потребрынка

Правительство поддержало создание реестра компаний-исследователей потребрынка

Президент РФ во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ

Путин прибыл в ЦИК РФ для подачи документов в качестве кандидата на выборах

Путин прибыл в ЦИК РФ для подачи документов в качестве кандидата на выборах

Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Минздрав отметил снижение в три раза смертности от туберкулеза за 10 лет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });