Правительство поддержало создание реестра компаний-исследователей потребрынка

Речь идет о законопроекте, который также ограничит возможность исследовать рынок компаниям с иностранным владением

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект о создании под эгидой Федеральной антимонопольной службы реестра компаний, которые исследуют рынок потребления в России, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва правительства.

По его словам, у правительства есть замечания к размеру выручки компаний, попадающих под новые правила, и к регулированию компаний с иностранным участием в капитале.

Законопроект № 412669-8 в июле внесла в палату группа депутатов во главе с председателем думского комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым.

Поправки вносятся в закон о государственном регулировании торговой деятельности, он дополняется новой статьей 20.2, в которой прописываются обязанности организатора исследований структуры рынка потребления в России. Организатором исследований предлагается считать российское юридическое лицо, совокупный размер выручки которого за последний календарный год составляет не менее 30 млн рублей.

В правительстве отмечают, что деятельность по исследованию структуры рынка потребления не является торговой деятельностью, в связи с чем предлагаемые изменения не относятся к предмету регулирования "Закона о торговле". "Законопроектом предлагается установить требования к организатору исследований о совокупном размере выручки за последний календарный год, который должен составлять не менее 30 млн рублей. При этом обоснование установления такого требования отсутствует", - говорится в отзыве.

Согласно замыслу депутатов, компании с долей участия "иностранцев" в капитале более 20% смогут проводить исследования ряда товарных рынков в России только после получения согласия правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В правительстве отметают, что для этого необходимо дополнить перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

К данным о структуре товарного рынка предлагается относить информацию об уровне спроса и предложения, условиях обращения определенного товара, включая информацию о стоимости товаров, объемах производства, импорта (экспорта) и продаж, обобщенные данные о потребителях, производителях и импортерах товаров, условиях реализации товаров и принципах определения их цены, иную информацию, необходимую для продвижения определенного товара на рынке. Полномочиями по ведению реестра организаторов исследований структуры рынка потребления предлагается наделить ФАС.

Помимо этого, исследовательская компания будет обязана размещать на территории России технические средства, используемые для проведения исследований.

К исследованиям структуры рынка потребления предлагается не относить следующие исследования: проводимые в интересах государственных органов и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении организаций; проводимые с использованием информации, содержащейся в государственных информационных системах; проводимые в собственных интересах организаций; исследования, носящие научный, образовательный, публицистический характер; предназначенные для широкой общественности без взимания платы за доступ к их результатам.