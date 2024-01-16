Законопроект о реестре компаний по исследованию рынка потребления принят в I чтении

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о о создании под эгидой Федеральной антимонопольной службы реестра компаний, которые исследуют рынок потребления в России.

Проект предусматривает, что компании с долей участия "иностранцев" более 20% смогут работать в России только после получения согласия правительственной комиссии по иностранным инвестициям и включения в реестр ФАС.

Законопроект № 412669-8 в июле 2023 года внесла в палату группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым.

Поправки вносятся в закон о государственном регулировании торговой деятельности, он дополняется новой статьей 20.2, в которой прописываются обязанности организатора исследований структуры рынка потребления в России.

Организатором исследований структуры рынка потребления предлагается считать российское юридическое лицо, совокупный размер выручки которого за последний календарный год составляет не менее 30 млн рублей.

К данным о структуре товарного рынка предлагается относить информацию об уровне спроса и предложения, условиях обращения определенного товара, включая информацию о стоимости товаров, объемах производства, импорта (экспорта) и продаж, обобщенные данные о потребителях, производителях и импортерах товаров, условиях реализации товаров и принципах определения их цены, иную информацию, необходимую для продвижения определенного товара на рынке.

ФАС предлагается наделить полномочиями по ведению реестра организаторов исследований структуры рынка потребления.

Если более чем 20% исследовательской компании принадлежит иностранному государству, международной организации, иностранному юридическому лицу, российскому юридическому лицу, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранному гражданину, лицу без гражданства, гражданину России, имеющему гражданство другого государства, и их аффилированным лицам, то для владения, управления либо прямого или косвенного контроля надо получить согласование правительственной комиссий по иностранным инвестициям.

Помимо этого, исследовательская компания будет обязана размещать на территории России технические средства, используемые для проведения исследований.

К исследованиям структуры рынка потребления предлагается не относить следующие исследования: проводимые в интересах государственных органов и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении организаций; проводимые с использованием информации, содержащейся в государственных информационных системах; проводимые в собственных интересах организаций; исследования, носящие научный, образовательный, публицистический характер; предназначенные для широкой общественности без взимания платы за доступ к их результатам.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. В течение трех месяцев организаторы исследований структуры рынка потребления обязаны представить в ФАС сведения, подтверждающие совокупный размер выручки за последний календарный год. В срок до 1 марта 2024 года участники рынка исследований должны будут привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

"В случае неприведения исследовательской компанией своей структуры в соответствии с решением комиссии (по иностранным инвестициям - ИФ) суд вправе принять решение о принудительной продаже долей (акций) в уставном капитале такой компании. Исследовательские компании, не включенные в реестр или исключенные из него, не вправе осуществлять исследование рынка. Заключение с такими компаниями договоров не допускается", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"В комитет также поступают предложения распространить требования законопроекта на владельцев информации и автоматизированных систем, обрабатывающих массивы информации, утечка которых, в том числе и персональных данных, может негативно сказаться как на гражданах РФ, так и на интересах страны в целом. К таким владельцам информационных или автоматизированных систем относятся аналитические, исследовательские и научно-исследовательские организации и компании - имеющие иностранный капитал компании могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности страны", - отметил на пленарном заседании 16 января Владимир Гутенев.