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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Космический грузовик "Прогресс МС-26" отправится к МКС 15 февраля

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" отправится к Международной космической станции (МКС) в середине февраля с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" планируется на 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, корабль транспортировали в вакуумную камеру для испытаний на герметичность.

"На прошлой неделе специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева и других предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнили комплексные испытания "Прогресса МС-26" для проверки готовности его бортовых систем к выведению на орбиту и стыковке с Международной космической станцией", - сообщили в "Роскосмосе".

19 мая космический грузовик "Прогресс МС-26" доставили на Байконур.

Байконур Роскосмос МКС
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