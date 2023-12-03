Космический грузовик "Прогресс МС-25" доставит на МКС около 2,5 тонн грузов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25", стартовавший в пятницу с космодрома Байконур, в воскресенье должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

Стыковка грузового корабля к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 14:15 мск. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите 179 суток.

Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российского экипажа МКС.

1 декабря в 12:25 мск ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-25" штатно стартовала с площадки №31 космодрома Байконур.

В материалах госкорпорации к запуску отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-25" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 50 минут.

В "Роскосмосе" сообщали, что к МКС на корабле отправился специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела для эксперимента "Перепел".

В ходе эксперимента яйца поместят в "Инкубатор", и космонавты отследят стадию развития эмбрионов. Затем в капсулах отправят на Землю, где специалисты продолжат проведение исследования. Данный эксперимент поможет в будущем в создании ферм для обеспечения космонавтов продуктами питания в межпланетных перелетах.

По данным госкорпорации, грузовик также доставит на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1 553 кг ресурсного оборудования, укладок для проведения научных экспериментов, продуктов питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств.