Орбиту МКС подняли на 2 км для подготовки к прибытию нового экипажа

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2 км для подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-25" в марте, сообщили в субботу в "Роскосмосе".

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 14:39 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 788,2 секунды, выдав импульс величиной 1,17 м/с", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2 км и составила 418,64 км.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" к МКС запланирован на 21 марта 2024 года. На станцию отправятся космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Ближайший пуск по российской программе МКС запланирован на 15 февраля - к станции отправится грузовой корабль "Прогресс МС-26".

На борту МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хары, астронавта ESA Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.