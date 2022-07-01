Двое жителей Башкирии похитили более тысячи тонн газа на 23 млн рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Районный суд Мелеуза вынес приговор двум жителям Башкирии, виновным в хищении более 1 тыс. тонн газа, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В период с 2017 по 2018 годы один злоумышленников, будучи руководителем ООО "Газстройсервис", по договору с предпринимателями распорядился поставить сжиженный углеводородный газ на заправочные станции Мелеуза, не оформляя при этом соответствующую документацию. Деньги за поставку перечислялись на его личный счет.

Учредитель компании, выявив недостачу, уволил директора компании, но тот, обманув бывших коллеги, продолжил незаконную деятельность. В результате ему удалось сбыть более 1 тыс. тонны газа на общую сумму почти 23 млн рублей.

"Кроме того, мужчина вместе со своим отцом вывел из законного владения организации имущество общей рыночной стоимостью около 12,5 млн рублей. С этой целью они создали ООО "Реалгаз", идентичное наименованию юридического лица, принадлежащего владельцу ООО "Газстройсервис", и оформили переход права собственности на земельный участок и дом в с. Булгаково, а также автомобиль марки "Datsun mi-Do", - отмечается в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия подельники были признаны виновными по статьям 160 (присвоение в особо крупном размере) и 159 (мошенничество) УК РФ.

Суд назначил им наказание в виде 5 лет и 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей и 250 тыс. рублей, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Подсудимые вину не признали.