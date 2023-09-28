Апелляционный суд утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу

Рауф Арашуков и его отец в Мосгорсуде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным наказание в виде пожизненного лишения свободы, назначенное бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу - бывшему советнику генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову по уголовному делу об убийствах и преступном сообществе, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения", - сообщили агентству в суде в четверг.

Таким образом, суд признал законным и оставил без изменений приговор в отношении Арашуковых, на незаконности которого наставила их защита.

После решения апелляционного суда приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Приговоры

Московский городской суд 27 декабря 2022 года на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Арашуковых к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

Бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбека Булатова и экс-начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима каждого.

Бывшему следователю по особо важным делам главка СК по КЧР Андрею Филиппову суд назначил шесть лет шесть месяцев колонии общего режима, Гузеру Хашукаеву, экс-директору филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и единственному признавшему вину фигуранту дела - пять лет колонии общего режима.

По решению апелляционной инстанции, Филиппов был освобожден за фактическим отбытием наказания в период нахождения под стражей.

В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), организации убийств (ч. 3 ст. 33 - п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), оказании давления на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и ряде других преступлений.

Фабула дела

Согласно фабуле дела, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Как установило следствие, убийства Арашуков организовал по поручению отца, поскольку жертвы якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Также, согласно обвинению, экс-сенатор повлиял на Булатова и Бетуганова для сокрытия своих преступлений.

Кроме того, следствие вменило экс-сенатору ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева.

В свою очередь, Арашукову-старшему следствие вменило организацию преступного сообщества и хищение газа более чем на 4,4 млрд руб.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Экс-сенатора задержали прямо на заседании Совета Федерации.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.