Паромы линии Усть-Луга - Балтийск в 2023 году увеличили грузооборот на 3%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Железнодорожная паромная линия Усть-Луга - Балтийск по итогам 2023 года обеспечила перевозку более 1,3 млн тонн грузов, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика" (оператор линии).

"По итогам работы паромов в 2023 году в Калининградскую область и обратно перевезено 1 млн 310 тыс. 674 тонны грузов (29,13 тыс. вагонов и 19,302 тыс. единиц накатной техники). Это на 2,9% больше, чем годом ранее, когда этот показатель составил 1 млн 273 тыс. 387 тонн грузов (27,109 тыс. вагонов и 11,78 тыс. единиц накатной техники)", - пояснили в пресс-службе.

Также увеличение грузопотока в обе стороны зафиксировано на контейнерной линии Санкт-Петербург - Калининград, где работали суда типа ro-ro/lo-lo "Спарта" и "Спарта II". За минувший год они перевезли 268,331 тыс. тонн различных грузов, что в 1,9 раза больше, чем в 2022 году.

Всего на линиях Усть-Луга - Балтийск и Санкт-Петербург - Калининград переправлено 2 млн 285 тыс. тонн.

В декабре паромами было перевезено 114,5 тыс. тонн грузов (свыше 2 тыс. вагонов и 2 тыс. единиц накатной техники), что аналогично показателю ноября.

"Основную номенклатуру грузов как обычно составили горюче-смазочные и строительные материалы, а также продукты питания. В конце декабря паром "Амбал" ушел с линии для проведения планового ремонта на Канонерском судоремонтном заводе", - добавили в пресс-службе.

В декабре судами "Спарта II" и "Спарта II" перевезено порядка 27 тыс. тонн грузов, что на 35%, или 7 тыс. тонн больше, чем в ноябре (с учетом первого рейса, выполненного сухогрузом "Пижма", который вышел на контейнерную линию Санкт-Петербург - Калининград).

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На середину декабря морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.