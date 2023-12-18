Под санкции ЕС попали телеканалы "Спас" и "Царьград" и общество "Знание"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз добавил в санкционные списки против России 86 компаний и организаций, свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС. В частности, под санкции попали телеканалы "Спас" и "Царьград".

В списки также внесены "Спецмаш", "Челябинский тракторный завод", "Уралтрансмаш", "Пермский пороховой завод", "Оборонлогистика", "Ростехкомплект". Также ограничительные меры вводятся в отношении нескольких ЧВК.

В опубликованном списке фигурирует и общество "Знание".

Кроме того, как сообщалось, в санкционный список попали "АльфаСтрахование", Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, АО "Коломенский завод", ОДК-Сатурн, ПАО "ВАСО", ПАО "Туполев", ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности ("Информзащита", "Инфотекс", "Бизон").