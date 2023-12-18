Членов ОНК Мордовии попросили посетить осужденного Пола Уилана

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Защита осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана попросила Общественную наблюдательную комиссию ОНК Мордовии посетить его в колонии. Об этом "Интерфаксу" сказала адвокат Уилана Ольга Карлова.

"Я хочу публично обратиться к членам ОНК Мордовии с просьбой посетить моего подзащитного Пола Уилана в ИК-17 и выяснить его состояния здоровья и его моральное состояние после нападения на него другого заключенного. Это также просьба брата Пола - Дэвида Уилана", - сказала она.

По ее словам, ни защита, ни семья Уилана не располагают в настоящее время какой-либо информацией о ходе проверки после инцидента в колонии, когда один из заключенных ударил Уилана по лицу.

В конце ноября в УФСИН Мордовии сообщили о конфликте между осужденным за шпионаж Полом Уиланом с одним из заключенных. По данным ведомства, "во время ссоры на бытовой почве между Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация, последний нанес Уилану удар рукой по лицу".

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству, что Уилана ударил "осужденный из Турции на почве политических разногласий".

"Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области", - сказали ранее во УФСИН.

В ведомстве отметили, что происшествие было зафиксировано средствами видеонаблюдения. А материалы направлены в ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району республики Мордовия для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Вины он не признает. В настоящее время американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.