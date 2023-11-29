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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте американца Уилана с другим заключенным

На Уилана напал осужденный из Турции "на почве политических разногласий", заявил источник

В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте американца Уилана с другим заключенным
Пол Уилан во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте между осужденным за шпионаж американцем Полом Уиланом и одним из заключенных.

"На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес П. Уилану удар рукой по лицу", - сообщили "Интерфаксу" в мордовском УФСИН.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству, что Уилана ударил "осужденный из Турции на почве политических разногласий".

"Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть", сказали в УФСИН. Там добавили, что при осмотре фельдшер учреждения обнаружил у Уилана ссадину под глазом.

В ведомстве отметили, что происшествие зафиксировано средствами видеонаблюдения. В настоящее время проводится проверка, материалы которой будут направлены в ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району Мордовии для принятия процессуального решения.

В свою очередь адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила "Интерфаксу", что защита в курсе произошедшего инцидента со слов брата Уилана Дэвида.

"Мы знаем о случившемся от Дэвида, находимся с ним на связи, держим ситуацию на контроле и всегда готовы оказать помощь. Знаем, что Дэвид Уилан обратился в связи со случившимся к омбудсмену региона", - сказала адвокат.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.

Свою вину он не признает.

В настоящее время американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии № 17 строгого режима.

Турция Пол Уилан Мордовия ФСИН
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