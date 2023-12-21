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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Белом доме заявили, что работают над новым предложением по Уилану и Гершковичу

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США работает над новым предложением для России по возвращению на родину американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил в четверг представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Пока я не могу сообщить о прорыве по этой теме. Но мы работаем над новым предложением, надеясь, что оно будет более успешным, и что это позволит вернуть на родину Пола и Эвана", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от возвращения на родину обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Гершковича и осужденного в РФ за шпионаж американца Уилана.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Ему грозит от 10 до 20 лет заключения. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово". В настоящее время срок его арест установлен до 30 января 2024 года.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину он не признает. В настоящее время американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Джон Кирби Пол Уилан Эван Гершкович
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