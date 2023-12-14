США призвали серьезно рассмотреть предложения по освобождению Гершковича и Уилана

Вашингтон и Москва ведут активные переговоры по этому вопросу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Москву рассмотреть его предложения по вопросу освобождения граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, участвовать в переговорах в духе доброй воли, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Если Владимир Путин настроен серьезно, то все, что ему нужно сделать – рассмотреть наши предложения по вопросу освобождения. Это были существенные предложения, которые мы сделали в духе доброй воли. Я думаю, они указывают на желание и намерение США вернуть как Пола, так и Эвана домой", - сказал Миллер на брифинге.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, является ли позитивным знаком ответ Путина по поводу готовности Москвы договориться об обмене заключенными.

"Мы очень хотим достичь договоренностей. (...) Мы приветствовали бы переговоры в духе доброй воли, мы приветствовали бы их серьезное взаимодействие с нами по освобождению Эвана Гершковича и Пола Уилана, но пока мы получали отказы на наши предложения. Мы надеемся, что они изменят способ решения этого вопроса", - добавил представитель Госдепа.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, со своей стороны, заявил на брифинге в Белом доме, что Вашингтон и Москва действительно активно ведут диалог по возвращению находящихся в РФ граждан США, как и сказал ранее в четверг Путин.

"Он прав, мы продолжаем переговоры с Москвой о том, как вернуть Эвана и Пола домой. Идут активные обсуждения", - заявил Кирби.

Ранее в четверг президент РФ заявил, что Россия не отказывалась от возвращения на родину обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.

"Мы не то, чтобы отказались от его возвращения, мы не отказываемся. Мы хотим договориться и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми, и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами, диалог идет на этот счет. Он не простой, но в целом мы говорим на понятном друг для друга языке", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

Президент выразил надежду, что сторонам удастся найти решение.

"Считаю, что американская сторона должна услышать нас и принять соответствующие решения, которые российскую сторону устраивают. Но гуманитарные соображения, безусловно, должны лежать в основе этих решений", - добавил президент.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Ему грозит от 10 до 20 лет заключения.

По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово". В настоящее время срок его ареста установлен до 30 января 2024 года.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину он не признает. В настоящее время американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

В начале декабря в Госдепе США заявили, что РФ недавно отвергла новое предложение по освобождению и возвращению на родину Уилана и Гершковича. По словам представителя госдепа Мэтью Миллера, Вашингтон продолжит работать над освобождением американских граждан за рубежом, отметив, что эта задача является приоритетной как для госсекретаря Энтони Блинкена, так и для президента США Джо Байдена.