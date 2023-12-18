В Госдуме предложили включить Акунина в список иноагентов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Минюст с просьбой провести проверку в отношении писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили) для последующего его включения в список иноагентов.

"Комиссия... направила обращение в Минюст РФ с предложением провести проверку в отношении писателя Г.Ш.Чхартишвили (Б.Акунина). По мнению Комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили в реестр иностранных агентов", - сообщил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев.

Ранее в понедельник стало известно, что Росфинмониторинг внес писателя в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

На прошлой неделе издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Также в понедельник СКР возбудил уголовное дело в отношении Акунина. Он "подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ)", говорится в сообщении СКР. Следствие планирует объявить Акунина в розыск.