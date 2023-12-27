РАМТ не будет показывать спектакли по произведениям Бориса Акунина

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский академический молодежный театр (РАМТ) отменил показы спектаклей, поставленных по произведениям Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в связи общественным резонансом, сообщили "Интерфаксу" в театре.

"В связи с общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя, театром принято решение о прекращении проката спектаклей "Эраст Фандорин", "Инь и Ян. Белая версия" и "Инь и Ян. Черная версия"", - сообщили в театре.

18 декабря в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили).

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили, также известного как Борис Акунин. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ)", - говорилось в сообщении СКР.

В нем отмечалось, что следствие планирует объявить Акунина в розыск.

Росфинмониторинг внес писателя в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Ранее издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом).