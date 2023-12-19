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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Более 170 паспортов выдано эвакуированным из сектора Газа россиянам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - МВД России выдало более 170 паспортов россиянам, вывезенным из сектора Газа, сообщили в пресс-центре министерства.

Кроме того, на миграционный учет поставлено более 400 иностранных граждан, эвакуированных из Газы, сказали журналистам в МВД.

По данным полиции, в отношении 50 человек проводятся мероприятия по установлению личности, решаются вопросы по процедуре консульской легализации в России документов, выданных в Палестине.

Миграционные подразделения продолжают работу по урегулированию правового положения прибывших и оформлению им документов, отметили в МВД.

Всего, как сообщили в министерстве, с 13 ноября по 19 декабря на территорию РФ доставлены 1124 человека (из них 643 - граждане РФ), в том числе 518 детей (из них 320 - граждане РФ).

МВД РФ сектор Газа Палестина
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