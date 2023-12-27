МЧС РФ за год направило Турции, Сирии и Палестине 1,2 тыс. т гуманитарной помощи

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России доставило в 2023 году более 1 тыс. тонн гуманитарных грузов населению Турции, Сирии и Палестины, из сектора Газа эвакуированы более 1100 россиян и членов их семей, сообщил глава ведомства Александр Куренков в интервью "Интерфаксу".

В феврале 2023 года в Турции и Сирии произошло сильнейшее землетрясение, оно считается самым сильным землетрясением в Турции с 1939 года.

"В разных точках Земли нуждающиеся получили от МЧС России гуманитарную помощь. В общей сложности авиацией ведомства только в Турцию и Сирию сделано 36 рейсов, доставлено более 800 тонн гуманитарного груза. (...) Чрезвычайно важна гуманитарная помощь жителям сектора Газа. Всего МЧС России направлено 17 спецрейсов и доставлено порядка 390 тонн гуманитарных грузов", - сказал глава МЧС России.

В тушении природных пожаров в Турции принимал участие самолет Бе-200 МЧС России. Ведомство также оказало помощь пострадавшим от наводнения гражданам Ливии.

"Помимо этого, в ноябре-декабре текущего года чрезвычайным ведомством совместно с российскими дипломатами была организована работа по эвакуации наших граждан из сектора Газа. Всего из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы 1124 человека, в том числе 518 детей", - отметил Куренков.

Глава МЧС добавил, что в 2023 году министерство провело совместно с ООН более 30 гуманитарных операций в рамках участия в международных проектах. Гуманитарные грузы были доставлены на Кубу, в Иран, Киргизию, Мали, Судан, Мозамбик и Никарагуа.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru.