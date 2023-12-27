Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

МЧС РФ за год направило Турции, Сирии и Палестине 1,2 тыс. т гуманитарной помощи

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России доставило в 2023 году более 1 тыс. тонн гуманитарных грузов населению Турции, Сирии и Палестины, из сектора Газа эвакуированы более 1100 россиян и членов их семей, сообщил глава ведомства Александр Куренков в интервью "Интерфаксу".

В феврале 2023 года в Турции и Сирии произошло сильнейшее землетрясение, оно считается самым сильным землетрясением в Турции с 1939 года.

"В разных точках Земли нуждающиеся получили от МЧС России гуманитарную помощь. В общей сложности авиацией ведомства только в Турцию и Сирию сделано 36 рейсов, доставлено более 800 тонн гуманитарного груза. (...) Чрезвычайно важна гуманитарная помощь жителям сектора Газа. Всего МЧС России направлено 17 спецрейсов и доставлено порядка 390 тонн гуманитарных грузов", - сказал глава МЧС России.

В тушении природных пожаров в Турции принимал участие самолет Бе-200 МЧС России. Ведомство также оказало помощь пострадавшим от наводнения гражданам Ливии.

"Помимо этого, в ноябре-декабре текущего года чрезвычайным ведомством совместно с российскими дипломатами была организована работа по эвакуации наших граждан из сектора Газа. Всего из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы 1124 человека, в том числе 518 детей", - отметил Куренков.

Глава МЧС добавил, что в 2023 году министерство провело совместно с ООН более 30 гуманитарных операций в рамках участия в международных проектах. Гуманитарные грузы были доставлены на Кубу, в Иран, Киргизию, Мали, Судан, Мозамбик и Никарагуа.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru.

МЧС РФ Турция Сирия сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Число пожаров в жилье в России снизилось на 16% в 2023 году

В отдельных регионах РФ усилят санконтроль из-за роста заболеваемости ОРВИ в КНР

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Газовые баллоны взорвались в жилом доме в Ставрополе

В Кремле сообщили, что Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор

Суд приговорил к году колонии москвича, следившего за военкором Коцем

В РФ может появиться сервис получения госуслуг в МФЦ по биометрии

В РФ может появиться сервис получения госуслуг в МФЦ по биометрии

Глава СПЧ допустил проведение амнистии в РФ для части осужденных в 2024 г.

Автовладельцы из РФ могут поехать на праздники в Белоруссию с действующей "Зеленой картой"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });