Бывший белгородский актив "Агро-Белогорья" ликвидируется после обстрелов

Пока ущерб предприятию от обстрелов оценивается в 256,6 млн рублей, в марте и апреле погибли больше тысячи коров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ООО "Грайворонская молочная компания" (ООО "ГМК", бывший актив ГК "Агро-Белогорье") самоликвидируется из-за опасной оперативной обстановки в приграничье Белгородской области, сообщил "Интерфаксу" председатель ликвидационной комиссии Алексей Осыченко.

"Грайворонская молочная компания, производственные площадки которой расположены в селах Мокрая Орловка и Луговка Грайворонского городского округа - в 2,5 и 10 км от госграницы соответственно, запустила процесс добровольной ликвидации по причинам, связанным со сложной оперативной обстановкой в горокруге и, вследствие этого, высокими рисками для жизни и здоровья сотрудников", - говорится в его ответе на запрос агентства.

По данным ликвидатора, общий ущерб от обстрелов на данный момент составляет 256,6 млн рублей.

"С 13 марта и практически до конца месяца доступ к производственной площадке в Мокрой Орловке был полностью заблокирован в связи с обстрелами. Сотрудников экстренно эвакуировали с площадки, никто из них не пострадал. Однако следить за содержанием животных оказалось невозможно. По состоянию на 12 марта 2024 года в молочном комплексе Мокрой Орловки находилось 3,4 тысячи коров, в нетельном комплексе в селе Луговка 2,7 тысячи голов. В марте и апреле более тысячи голов погибли на молочном комплексе в результате обстрелов. Погибшие животные были утилизированы в соответствии с санитарными требованиями, оставшиеся поголовье распродано", - пояснил Осыченко.

Он также сообщил, что первые обстрелы площадок Грайворонской молочной компании были зафиксированы в октябре 2022 года, а также 29 мая 2023 года в ходе проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский горокруг.

"Совокупный ущерб предприятия тогда составил 62,3 млн рублей и был оперативно устранен за счет средств самой компании", - отметил Осыченко.

Решение о ликвидации ООО "Грайворонская молочная компания" было принято 11 июля.

ООО "Грайворонская молочная компания" зарегистрировано в мае 2007 года в Белгородской области и входило в ГК "Агро-Белогорье". Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "Агро-Белогорье", в настоящее время ГМК выведена из состава группы. Владельцами ООО "ГМК" в равных долях остаются бенефициар ГК "Агро-Белогорье" Владимир Зотов и Лариса Ковалева.

По итогам работы в 2023 году ООО "ГМК" получило 270,4 млн рублей чистой прибыли, выручка составила 1 045,2 млн рублей.

ГК "Агро-Белогорье" занимается производством свинины, растениеводством и производством кормов. В состав ГК "Агро-Белогорье" входят 37 предприятий, расположенных на территории Белгородской области. Это комплексы по промышленному производству свинины, селекционно-гибридный центр, зерновые компании, комбикормовые заводы, мясоперерабатывающий завод, торговый дом, транспортное предприятие.

По данным ЕГРЮЛ, 72,5% ООО "ГК "Агро-Белогорье" принадлежит Зотову, 22,5% - ООО "ГК "Русагро", 5% - Ковалевой.