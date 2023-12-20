На выборах-2024 предлагается провести электронное голосование в 29 регионах РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ в марте 2024 года предлагается провести в 29 регионах страны, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Предлагается провести дистанционное голосование в 29 субъектах России. Потенциально участие в электронном голосовании могут осуществить около 38 млн избирателей", - сказала Памфилова на заседании комиссии в среду.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.