В ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на участие в выборах президента РФ

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Центризбирком России поступили заявки от 16 кандидатов на участие в президентских выборах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Как заявила Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду, "сейчас идет активное выдвижение" в кандидаты на должность президента.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.