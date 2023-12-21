ГТЛК докапитализируют на 2,5 млрд рублей для льготного лизинга беспилотников

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Правительство в 2024 году предоставит АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в виде взноса в уставный капитал 2,5 млрд рублей для запуска программы льготного лизинга гражданских беспилотников. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Бюджетные инвестиции будут направлены на условиях софинансирования: ГТЛК привлечет для запуска программы еще 600 млн рублей, сообщает сайт правительства.

С учетом этого ставка лизинга в зависимости от выбранных типов беспилотников составит от 3,5 до 8,5% годовых. Срок договора - от трех до пяти лет. При этом авансовых платежей от компаний-лизингополучателей не потребуется.

Принять меры по стимулированию спроса на беспилотные авиасистемы отечественного производства, в том числе за счет разработки механизма льготного лизинга, в декабре 2022 года поручал президент Владимир Путин.