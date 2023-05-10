Оператор авиабеспилотников ГТЛК получил сертификат эксплуатанта

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Оператор авиабеспилотников ООО "БАС", созданный в прошлом году "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК, подконтрольно Минтрансу) совместно с фондом "Национальной технологической инициативы", получил сертификат эксплуатанта, сообщила пресс-служба ГТЛК.

ООО "БАС" подавало соответствующую заявку в Росавиацию в конце апреля. Получение сертификата эксплуатанта позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием беспилотников весом до 30 кг. В частности, речь идет о проведении аэрофотосъемки, мониторинге объектов, осуществлении различных работ в сфере сельского хозяйства, оказании услуг по передаче или усилению сигналов связи.

Как сообщает пресс-служба ГТЛК, тестовые полеты в технопарке "Руднево" "БАС" планирует начать уже в этом месяце после получения необходимых разрешений. Отмечается, что испытания на полигоне позволят оператору проверить в деле технику, получить и направить производителям информацию относительно эксплуатационных характеристик моделей и выработать оптимальные коммерческие сценарии применения тестируемых беспилотных летательных аппаратов.

ООО "БАС" уже законтрактовало 26 беспилотных летательных аппаратов, еще не менее 10 средних и тяжелых дронов компания намерена приобрести в лизинг до конца года.

Оператор планирует не только оказывать коммерческие услуги беспилотной авиации, но и содействовать разработке нормативно-правовой базы в части использования дронов, тестирования и продвижения технологий, развития компетенций в этой области.