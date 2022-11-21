ГТЛК запланировала закупку российских грузовых беспилотников с 2023 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), учредившая в августе авиакомпанию-оператора беспилотников ООО "БАС", с 2023 года может начать закупку для нее грузовых дронов российского производства, сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

По его словам, речь идет о грузовых эвакуационных дронах производства компании "Транспорт будущего". Их вес превышает 500 кг, грузоподъемность - до 200 кг.

"С "Транспортом будущего" обсуждаем закупку дронов с 2023 года. В наших планах было приобрести на первом этапе шесть машин такого класса, но договорились, что для начала возьмем часть в тестовую эксплуатацию, испытаем их в суровых условиях севера", - заявил Дитрих журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2022".

Задача БАС на данном этапе - стать "технологическим полигоном для тестирования современных разработок, оценки их коммерческой эффективности и дальнейшей покупки", отметил глава ГТЛК.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Транспорт будущего" подконтрольно ООО "ЭФКО Продукты питания" - головной компании агропромышленной группы "ЭФКО". В конце прошлого года пресс-служба "ЭФКО" сообщала о планах акционеров группы (Сергей Иванов, Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев) инвестировать в производство беспилотников для перевозки людей и грузов, а также организации сервиса аэротакси. На первом этапе инвестиции в проект превысили 1 млрд руб.

Китайские дроны

По словам Дитриха, параллельно ГТЛК ведет поиск беспилотников других классов, которые могут применяться "как для перевозки грузов, так и для сельскохозяйственных работ, мониторинга, в качестве ретрансляторов сигнала".

"Мы берем сейчас на пробу и некоторые китайские беспилотники. Для нас очень важно, чтобы вопросы, связанные с работой электроники, были правильно решены. Как правило, начинку мы поручаем доработать или заменить нашим отечественным компаниям. Ну и вместе с каждой машиной поставщик дает нам план по локализации производства в России", - сообщил Дитрих.

Такие планы, по его словам, "обычно рассчитаны на год-два".

"Мы считаем, что это может серьезно усилить позиции нашей страны по производству отдельных компонентов, которые в дальнейшем можно будет использовать в российских разработках", - сказал глава ГТЛК.

Беспилотная авиакомпания

Меморандум о создании БАС был подписан ГТЛК и фондом поддержки проектов "Национальная технологическая инициатива" в ходе ПМЭФ-2022. Декларировалось, что в будущем СП будет оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. В августе общество было зарегистрировано.

Со ссылкой на презентацию ГТЛК сообщалось, что в этом году БАС начнет работать в пилотном режиме, в ее парке будет шесть дронов. В 2023 году парк должен вырасти до 20 летательных аппаратов. В 2024 году компания планирует выйти на коммерческий этап, к этому времени у нее будет 50 дронов. В 2025 году парк будет увеличен до 100, в 2026 - до 200 и в 2027 - до 400 единиц.

В сентябре Дитрих сообщал, что ГТЛК заключила ряд предварительных соглашений с отечественными производителями грузовых дронов. Однако, учитывая отсутствие серийного производства в России, их стоимость "достаточно высока и может достигать свыше 100 млн рублей", сетовал он. При наращивании выпуска на базе российских комплектующих цена может снизиться в 3-5 раз, отмечал глава ГТЛК. Он также заявлял о проработке вопроса создания программы льготного лизинга дронов с государственным финансированием.